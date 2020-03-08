ديربي مانشستر: يونايتد يُسقط السيتي بثنائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز مانشستر يونايتد في مباراة الديربي على جاره اللدود مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين أنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 45 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة العاشرة لصالح مانشستر سيتي، بتسديدة من سترلينغ من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها دي خيا بنجاح.

وأتى الرد من اليونايتد في الدقيقة 16، بتمريرة مميزة من فرنانديز لجيمس، الذي انطلق من الجانب الأيمن تجاه منطقة الجزاء، وسدد بعدها كرة أرضية تصدى لها إيدرسون.

وواصل السيتي استحواذه على الكرة مع اعتماد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27، توغل مارسيال من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء بعد مراوغة فرناندينيو، وسدد بعدها كرة أرضية أمسك بها بسهولة إيدرسون.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 30، بعد مخالفة تحصل عليها الشياطين الحمر على حدود منطقة الجزاء، نفذها فرنانديز مرسلًا عرضية ساقطة خادعة إلى مارسيال داخل المنطقة، الذي سدد بدوره على الطائر في الشباك.

وانفتحت شهية اليونايتد بعد الهدف، ففي الدقيقة 32 أرسل ويليامز عرضية متقنة من الجانب الأيسر، ارتقى لها فرنانديز مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وغاب السيتي هجوميًا بشكل تام بعد هدف اليونايتد، فعلى الرغم من استحواذه على الكرة، إلا أنه لم يصل إلى مرمى اليونايتد سوى في هجمة واحدة فقط طوال الشوط، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، بتسجيل أغويرو لهدف التعادل من انفراد بمرمي دي خيا في الدقيقة 48، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

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وكاد أن يسجل اليونايتد الهدف الثاني، بعد خطأ من إيدرسون الذي فشل في ترويض الكرة، لتمر من تحت قدمه تجاه المرمى، قبل أن يصلح الخطأ بإبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل وصول مارسيال إليها في الدقيقة 50.

وأطلق فودين صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56، تألق دي خيا في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وأجرى غوارديولا تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 60، بنزول كل من جيسوس ومحرز على حساب أغويرو وبيرناردو على الترتيب.

وفي الدقيقة 61، ارتقى أوتاميندي لعرضية غوندوغان من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وواصل السيتي سعيه نحو تسجيل هدف التعادل، بعدما مهد محرز الكرة لفودين على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63، ليسدد الأخير كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 70، انطلق جيمس من الجانب الأيمن وراوغ أوتاميندي، قبل أن يسدد كرة قوية أبعدها إيدرسون إلى ركلة ركنية، وذلك في الوقت الذي كان بإمكانه التمرير لفرنانديز الخالي تمامًا من الرقابة داخل منطقة الجزاء.

وأرسل محرز عرضية أرضية تجاه سترلينغ في منطقة الجزاء، ليفشل الأخير في ترويضها لتصل إلي جيسوس الذي سدد كرة أرضية قوية، تألق دي خيا في التصدي لها في الدقيقة 75.

وأجرى سولسكاير تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 78 بنزول بايلي وماكتوميناي على حساب كل من ويليامز ومارسيال على الترتيب، وقبلها دفع جوارديولا بميندي على حساب زينشينكو.

وبعدها أقحم سولسكاير إيجالو على حساب فرنانديز في الدقيقة 88.

وحاول سترلينغ مباغتة دي خيا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إلا أن الحارس الإسباني أمسك بالكرة.

وارتكب إيدرسون خطأ فادحا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما فشل في تمرير الكرة بيده، لتصل إلى ماكتوميناي الذي سدد مباشرة في المرمى الخالي من حارسه، لينتهي اللقاء بعدها بفوز اليونايتد بهدفين دون رد.