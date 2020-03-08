اخبار العالم

مانشستر يونايتد يستقر على خليفة بوغبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي استقر على نجم لاتسيو الإيطالي، سيرج ميلينكوفيتش سافيش، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم ميلينكوفيتش سافيتش بالعديد من الفرق الكبرى في أوروبا، لعل أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يستهدف ضم سافيتش، في ظل رغبة الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد.

Advertisements

ويرى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ميلينكوفيتش هو البديل الأمثل لبوغبا حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ويعتبر باريس سان جيرمان كذلك من الأندية المهتمة بقوة بالحصول على نجم لاتسيو، ويستعد الفريق لتقديم عرض قيمته 100 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة لصالحه.

أما بالنسبة ليوفنتوس، فالأولوية بالنسبة له هو الحصول على بوغبا، حيث سيتنافس مع على الفوز بخدمات اللاعب، وسيأتي ميلينكوفيتش في المرتبة الثانية بالنسبة له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستقر على خليفة بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا