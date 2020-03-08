القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي استقر على نجم لاتسيو الإيطالي، سيرج ميلينكوفيتش سافيش، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.
وارتبط اسم ميلينكوفيتش سافيتش بالعديد من الفرق الكبرى في أوروبا، لعل أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يستهدف ضم سافيتش، في ظل رغبة الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد.
ويرى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ميلينكوفيتش هو البديل الأمثل لبوغبا حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.
ويعتبر باريس سان جيرمان كذلك من الأندية المهتمة بقوة بالحصول على نجم لاتسيو، ويستعد الفريق لتقديم عرض قيمته 100 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة لصالحه.
أما بالنسبة ليوفنتوس، فالأولوية بالنسبة له هو الحصول على بوغبا، حيث سيتنافس مع ريال مدريد على الفوز بخدمات اللاعب، وسيأتي ميلينكوفيتش في المرتبة الثانية بالنسبة له.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستقر على خليفة بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.