شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية: لا خوف على المنقبات لأنهن الأقل عرضة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:19 مساءً, 8 مارس 2020 م المناطق-الرياض نشرت صحيفة فرنسية خبرا تحدثت فيه عن انتشار فيروس كورونا حول العالم لكن من زاوية جديدة.

الغريب ان الصحيفة ربطت اجراءات الحماية والوقاية من كورونا بارتداء النقاب حيث بينت ان النساء اللاتي ترتدين النقاب أقل عرضة لهذا الفيروس .

وقالت : لا خوف على المنقبات من كورونا فهن الاقل عرضة من غيرهن من النساء للتعرض له حيث انهن لا يتبادلن القبل اثناء التحية والسلام ولا تتصافحن بالأيدي ولا بالأحضان وفوق ذلك كل جسدهن مستور وهي النصائح التي يؤكد عليها المختصون لتفادي العدوى.

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