شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بتعليق نظام البصمة والان نبدء بالتفاصيل

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها . ويأتي التوجيه اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات في المملكة لمنع انتشار الفيروس، واستكمالًا للجهود التي اتخذت، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة منسوبي ‫الإمارة‬.

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