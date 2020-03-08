شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يدشن بوابة تأجير السيارات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل م. صالح بن ناصر الجاسر بوابة تأجير السيارات خلال حفل تطوير قطاع التأجير بالعاصمة الرياض وقال الجاسر أن الوزارة تحرص على تطوير كافة أنشطة النقل لما تمثله من عمود فقري للاقتصاد وسبيل لتنقل البضائع والركاب لكافة الأغراض. وأضاف وزير النقل، أن التقنية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعاً في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الإلكترونية، وبما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي لبلادنا الغالية.

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