شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 273 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا ، الأحد، 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 273 إصابة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعقد اجتماعا مع خبراء المجال الطبي لإعداد خطة للتعامل مع تفشي الفيروس.

وأفادت صحيفة "ميرور" المحلية بأن وزراء الحكومة يعدون خطة لحصيلة وفيات محتملة قد تصل إلى 100 ألف شخص.