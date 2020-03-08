شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 273 والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعقد اجتماعا مع خبراء المجال الطبي لإعداد خطة للتعامل مع تفشي الفيروس.
وأفادت صحيفة "ميرور" المحلية بأن وزراء الحكومة يعدون خطة لحصيلة وفيات محتملة قد تصل إلى 100 ألف شخص.
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