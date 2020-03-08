شكرا لقرائتكم خبر عن غلق متحف الفاتيكان في وجه الزوّار بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتعد كنيسة سيستينا، الكنيسة الكبرى في القصر الباباوي، وواحدة من أكبر المقاصد الدينية في العالم.
وكان البابا قد أدى صلاة التبشير الملائكي التقليدية اليوم على مسافة بعيدة عن المصلين حيث تم نقل الصلاة عبر شاشات الفيديو في ساحة القديس بطرس، وقد جرت العادة أن يظهر البابا في هذه الصلاة من نافذة القصر الرسولي، وفي ظل الظروف الجديدة، ظهر البابا في صلاة اليوم لوقت وجيز، وقال في بداية بث القداس مازحا:" غريب بعض الشيء، صلاة التبشير الملائكي هذه مع البابا في القفص".
وأضاف البابا:" نحتفل بصلاة التبشير الملائكي بهذا الشكل اتباعا لتدابير الوقاية الصحية".
وكان الفاتيكان أعلن أنه سيكتفي بنقل قداسات الصباح الخاصة بالبابا عبر الفيديو، ونصحت بتجنب التجمعات في شرب القهوة وركوب المصاعد.
يُذكر أن الفاتيكان سجلت حالة إصابة واحدة مؤكدة حتى الآن.
كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أكد إغلاق مناطق أخرى في شمال إيطاليا، كما تم إغلاق كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد.
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