شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد حركة الشباب الصومالية في ضربة جوية امريكية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت إذاعة الصومال في وقت متأخر أمس السبت إن بشير محمد محمود كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال.
ويُلقب محمود أيضا ببشير قرقب.
وقالت الإذاعة "قتلت قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا في ضربة جوية بشير محمد (قرقب)، قائد العمليات في حركة الشباب".
وأضافت أن محمود مسؤول أيضا عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى.
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