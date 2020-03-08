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التشيك تطلب من إيطاليا منع مواطنيها من السفر في أوروبا

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دعا رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس حكومة روما إلى منع الإيطاليين من السفر في أنحاء أوروبا، كسبيل للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر من ذلك.

وقال بابيس لقناة "سي تي" التليفزيونية التشيكية اليوم الأحد إن "إيطاليا يجب أن تحظر على مواطنيها السفر حول أوروبا، لأننا لا نستطيع تنفيذ ذلك في (اتفاقية) شينجن".

وتكافح إيطاليا أسوأ حالة تفشي للفيروس في أوروبا. وقال بابيس إن "(رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي) كونتي يمكن أن يدعو على الأقل مواطنيه لتجنب

السفر في أوروبا".

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ودعا بابيس أي مواطن تشيكي سافر إلى إيطاليا بغرض العمل أو العطلة العودة إلى البلاد على الفور.

وكان كونتي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد إغلاق إقليم لومبارديا

وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمالي إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد

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