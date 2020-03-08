شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأفغاني : سنهاجم طالبان إذا لم توقف هجماتها ضدنا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأفغاني اليوم الأحد إنه إذا لم توقف حركة طالبان الهجمات بنهاية الأسبوع فإن الحكومة ستتحول من وضع الدفاع لوضع مهاجمة الجماعة المتشددة.

وقال أسد الله خالد في بيان "تبقى القوات الأفغانية في وضع الدفاع حتى نهاية الأسبوع وفق تعليمات الرئيس أشرف غني بسبب اتفاق السلام، لكن إذا لم توقف طالبان هجماتها بحلول نهاية الأسبوع، فسوف تستهدف قواتنا العدو في أي مكان".

وأعلنت طالبان هذا الشهر استئناف العمليات ضد القوات الأفغانية رغم مواصلة الامتناع عن شن هجمات على القوات الدولية بعد انتهاء اتفاق مؤقت لخفض العنف أعقبه توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.