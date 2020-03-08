اعتقال متهم قام بقتل اثنين من عائلته بـ'طبر'

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات من مصادرنا بقيام متهم بقتل شقيقه وزوجته بواسطة الة حادة (طبر) تم التوجه الى محل الحادث والقاء القبض على المتهم".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمه مع المبرز الجرمي الى قسم مكافحة اجرام ديالى بموجب وصل استلام اصولي لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".