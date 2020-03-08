قصي السهيل: رئيس الجمهورية اجتهد في مواد دستورية لا يمكنه الاجتهاد بها

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الأحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح اجتهد في مواد دستورية لا يمكنه الاجتهاد بها.
وأضاف أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كان من المرحبين بترشيحي لرئاسة الوزراء"، مؤكداً :"أحسست في لحظة ان ترشيحي يسبب إحراج لبعض أطراف تحالف البناء، وانسحبت بإرادتي من الترشيح".
وأوضح السهيل، أنه "عندما التقيت رئيس الجمهورية قال لي ان بعض اطراف البناء رفضوك ولست انا، وأجبته بأنك اجتهدت في مواد دستورية لا يمكنك الاجتهاد بها ".
وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن "الأزمة في البلد حالياً أزمة سياسية، وهذه الأزمة مسؤولة عنها كل القوى السياسية وعليها ان تمارس دوراً محدداً ومسؤولاً لتصحيح الاوضاع".
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