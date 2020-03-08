حقوق الانسان: وثقنا عدم تطبيق الاجراءات المتخذة من خلية الازمة لمتابعة انتشار كورونا

وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفوضية وثقت عدم تطبيق الاجراءات المتخذة من خلية الازمة لمتابعة انتشار الفيروس في تقليل التجمعات في الاماكن العامة والمؤسسات ومراقبة المنافذ الحدودية بالشكل الكامل رغم خطورة الحالة ونتائجها السلبية على المجتمع".وأضاف أن "هناك خللا واضحا ومؤشرا في تطبيق اجراءات العزل الصحي واماكن الايواء للمشتبه بهم وعدم توفير كافة المتطلبات اللازمة للفرق الصحية القائمة على هذه المواقع"، مشيراً الى "اختيار فنادق ومخيمات لا تتوافق مع المعايير الانسانية والصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مما دفع بعدد من العوائل لمغادرتها دوم علم السلطات الصحية بعد ان تم معاملتهم بشكل غير انساني".

واوضح الغراوي ان "الامم المتحدت خصصت 15 مليون دولار للدول التي تعاني من خلل في منظومتها الصحية وعلى العراق استثمار ذلك في تهيئة اماكن الايواء والعزل الصحي"، مؤكداً أن "اجراءات منافذنا الحدودية لم تكن مجدية وحاسمة تجاه المشتبه بهم وبالتالي وصلت الاصابات الى المستشفيات العامة دون علم الملاكات الطبية عليها".