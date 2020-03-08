مانشستر حمراء.. يونايتد يُجهز على سيتي ويؤكد علو كعبه بالديربي

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2020-03-08 | 19:21
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تعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة أمام مانشستر يونايتد، للمرة الثانية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بهدفين دون رد، في ملعب الأولد ترافورد.
وفي الدقيقة 96، قضى سكوت ماكتومناي على أحلام مانشستر سيتي، حيث سجل الهدف الثاني للشياطين الحمر.
وكان مانشستر يونايتد قد فاز على جاره، في مباراة الدور الأول في ملعب الاتحاد، بهدفين مقابل هدف واحد.
بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة في المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 45 نقطة في المركز الخامس.
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