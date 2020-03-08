مانشستر حمراء.. يونايتد يُجهز على سيتي ويؤكد علو كعبه بالديربي

هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول عن طريق أنطوني مارسيال، بعد تمريرة من زميله برونو فرنانديز.

وفي الدقيقة 96، قضى سكوت ماكتومناي على أحلام مانشستر سيتي، حيث سجل الهدف الثاني للشياطين الحمر.



وكان مانشستر يونايتد قد فاز على جاره، في مباراة الدور الأول في ملعب الاتحاد، بهدفين مقابل هدف واحد.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة في المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 45 نقطة في المركز الخامس.

