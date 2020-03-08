2020-03-08 | 19:15
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استقبل وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الاحد، في مكتبه اعضاء الهيئة الادارية لاتحاد التايكواندو.
واضاف البيان أن "الوزير بين أن الوزارة ستقدم الدعم المطلوب للرياضيين حتى يتمكنوا من الانتظام في المعسكرات التدريبية وخوض التصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو ، الارضية المناسبه آلتي وتوفير تعيد رياضة التايكواندو الى وضعها الطبيعي والتأهل لاولمبياد طوكيو ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية ، يدفعنا الى تذليل العقبات".
من جانبه قال رئيس اتحاد التايكوندو علاء شرهان ان "اتحاد التايكواندو اجرى انتخابات على منصب الرئيس امس السبت وتم انتخابي، ورفعنا جميع الامور القانونية للجنة الاولمبية من اجل اصدار الامر الاداري، ولدينا اعتراف من الاتحاد الدولي والاسيوي والعربي وسيتم اشعارهم بتغيير منصب الرئيس للمضي قدما في تطبيق مفردات برنامج الاتحاد للمدة المقبلة، وبعد اولمبياد طوكيو سنضع آلية ونجري انتخابات جديدة".
واضاف أن "الوزير وجه مدير عام الدائرة الادارية والقانونية شاكر محمد عودة، بهدف دعم مشاركاتنا الاسيوية والبطولات المؤهلة الى الاولمبياد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يستقبل اتحاد التايكواندو ويعد بدعم اللاعبين لبلوغ اولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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