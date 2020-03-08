صحة كربلاء تعلن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاحد، عن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال مدير المكتب الإعلامي للدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تبين إكتشافها حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُستجد وهو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء (ع ) للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحُسين (ع ) الطبية من خلال إنتقال العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".



وأضاف أنه "بعد تم أخذ الفحوصات المختبرية له وتم الحجر عليها في إحدى الردهات المخصصة وتبين فيما بعد إن نتيجة الفحص موجبة"، موضحاً أن "المواطن وذويه تحت المراقبة الطبية المستمرة". واعلنت صحة كربلاء الإسبوع الماضي عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس الوبائي.

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