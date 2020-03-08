المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدا لحماية أرواح البشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المملكة العربية السعودية تعيد فتح الحرم المكي بعد إغلاقه لتعقيمه في إجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. السعودية تحاصر كورونا في القطيف.. العمل معطل والدخول ممنوع "الصحة السعودية" توضح إجراءات العزل المنزلي لـ"كورونا"

إجراءات عدة وجهود جبارة اتخذتها السعودية وصفت بأنها "قرارات الرحمة" هدفها ضمان أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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