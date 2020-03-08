النجم التونسي يعلق على وداع دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب لاعبو النجم الساحلي التونسي عن حسرتهم الكبيرة بعد ضياع فرصة التأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا، في أعقاب الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي.

وكان الفريق فشل في تعويض خسارة الذهاب أمام الوداد بنتيجة 0-2، بعد اكتفائه بتحقيق الفوز 1-0 في مباراة العودة التي احتضنها مساء يوم السبت ملعب رادس في العاصمة تونس.

واعتبر المدرب قيس الزواغي في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن الضغط كان كبيرا على اللاعبين بعد فشلهم في الظهور بشكل جيد في مباراة الذهاب، وهو ما كان يحتم عليهم القيام برد فعل قوي في العودة.

وأردف: "كنا أفضل من منافسنا على كافة الأصعدة وسيطرنا على المباراة من بدايتها وحتى النهاية، من سوء حظنا أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة ولم نحسن التعامل مع الوضعيات الهجومية التي أتيحت لنا".

وأضاف "أردنا إسعاد جماهيرنا، غير أننا للأسف فشلنا في ذلك، تلك هي أحكام كرة القدم وعلينا احترامها".

من جانبه، تحسر المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي على إضاعة الفريق لعدة فرص سانحة للتسجيل خاصة في الشوط الأول من المباراة.

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وقال كوليبالي "كان بإمكاننا تسجيل هدف منذ الشوط الأول، وهو ما كان سيجعلنا نتعامل مع الشوط الثاني بطريقة أفضل".

وأكمل "في العموم لعبنا بشكل جيد، علينا الآن التركيز على البطولة المحلية والتفكير في مشاركتنا المقبلة في دوري أبطال أفريقيا".

واختتم بقوله "سنبذل أقصى ما نملك من مجهودات بهدف إنهاء الدوري التونسي في المركز الثاني، والفوز بمسابقة الكأس".

في المقابل، تحدث إيهاب المساكني صانع ألعاب الفريق عن المباراة قائلا: "عاندنا الحظ بشكل كبير خلال هذه المباراة، كما أن الحكم لعب دورا كبيرا في نسق اللقاء".

من جهته، اعتبر اللاعب الدولي وجدي كشريدة، أن التوفيق خان الفريق خلال المباراة، وحرمه من خطف بطاقة الترشح لنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وهو ما اتفق عليه أشرف كرير حارس مرمى الفريق الساحلي.