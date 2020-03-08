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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش : الإمارات تحتفل بنجاح تمكين المرأة كأحد أهم الإنجازات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، أن الإمارات تحتفل باليوم العالمي للمرأة بنجاح تمكين المرأة كأحد أهم الإنجازات .
وجاء في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر، "في يوم المراه العالمي نحتفل بنجاح تمكين المرأة الإماراتية كأحد أهم إنجازات مسيرة الخير والنهضة" .
واضاف "إنجاز تحقق عن قناعة وبالتفاف مجتمعي صادق وبقيادة ملهمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله"
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