المعارضة الإيرانية : ضحايا كورونا تجاوز كثيرا العدد المعلن عنه رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت اتهمت المعارضة الإيرانية أن "أرقام ضحايا الفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد 19) تتجاوز كثيرا العدد المعلن عنه رسميا في إيران".



واشارت منظمة مجاهدي خلق المعارضة، التي تمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مقره باريس) في مؤتمر لها، الأحد، إلى أن فيروس كورونا كان بالإمكان السيطرة عليه في حال الشفافية لكن الوفيات بلغت ألفي شخص داخل البلاد.

ولفت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن حياة السجناء السياسيين في خطر جراء انتشار فيروس كورونا بأغلب الأقاليم في البلاد.

وتطرق المؤتمر، الذي عقد عبر الإنترنت، إلى وجود نقص كبير في الكمامات والمطهرات والأدوات الطبية لمواجهة الفيروس القاتل داخل إيران.

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ودعت المعارضة الإيرانية منظمة الصحة العالمية للتدخل بهدف توفير أدوات الكشف عن فيروس كورونا داخل إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يفرض تعتيما داخليا على الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا.

وأرجع أطباء إيرانيون من دول المهجر خلال مشاركتهم بالمؤتمر أسباب انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع إلى تكتم السلطات على الأمر بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية 21 فبراير/ شباط الماضي.

ووصف المشاركون موضوع انتشار كورونا في إيران بالكارثة، في حين من المرجح أن هناك ملايين الإصابات حاليا هناك.

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6566 حالة.

وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد وصل إلى 194 حالة وفاة