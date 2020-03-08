تركيا .. مظاهرة نسوية مناوئة لأردوغان في يوم المرأة العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تظاهرت آلاف النساء، الأحد، في منطقة بشيكطاش، بمدينة إسطنبول التركية، لتأكيد حقهن في العيش بحرية ومساواة، ورفضهن للعنف الذي يمارس ضدهن وسياسات نظام رجب طيب أردوغان.



كما شهدت معظم المدن التركية، اليوم، وقفات مماثلة طالبت بحقوق المرأة، ووقف العنف والجرائم التي ترتكب بحقها.

وبحسب صحيفة "غزته دوفا"، فقد جاءت الوقفة تحت عنوان "نحن النسوة متمردات حتى نحصل على المساواة وحياة حرة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار كل عام.

وجاءت الوقفة استجابة لدعوة وجهتها "منصة 8 مارس النسوية"، حيث حرصت السيدات المشاركات بها على ارتداء ملابس ذات ألوان عدة، كما حملن في أيديهن لافتات تؤكد على مطالبهن في حياة كريمة بلا عنف.

ورددت السيدات هتافات مناهضة للعنف، والحرب، وعدم المساواة، وللهجوم على حقوقهن المكتسبة، وشددن على أنهن "سيواصلن تمردهن حتى الحصول على المساواة وحياة حرة".

وتلت إحدى المسؤولات عن تنظيم الفعالية بيانا قالت فيه "رغم كل الضغوط، والمعوقات، ندعو في 8 مارس الذي يعني عيدنا العالمي، للنضال بقوة من أجل المساواة والحرية، ومن أجل حياة أفضل في الميادين، والبيوت، والمدارس، والشوارع، وأماكن العمل".

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وأضافت: "أي سيدة قتلت في تركيا بسبب العنف، نحن هنا لنعلن غضبنا من أجلها، ولنعلن تضامننا مع من يتعرضن حاليًا للعنف لكن ما زلن على قيد الحياة، لذلك نحن ضد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة، وضد العنف الذي يمارسه الرجل".

وطالب البيان بتعديل قوانين الأسرة التي تحرم المرأة من حقوقها، وتجعل الرجل هو المنتصر في كافة القضايا المتعلقة بالشؤون الأسرية.

المحتجات أكدن كذلك أنهن أكثر المتضررين في البلاد جرّاء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأنهن "ضد النظام السياسي الذي يصر على تبني سياسات الحرب بدلاً من العمل على الحد من الجرائم التي ترتكب ضد النساء".

وشهدت معظم المدن التركية، اليوم، وقفات مماثلة طالبت بحقوق المرأة، ووقف العنف والجرائم التي ترتكب بحقها.

وكشف تقرير للمعارضة التركية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن 15 ألف و557 سيدة قتلت في البلاد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، والتي امتدت من 2002 حتى 2020.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "انتهاكات حقوق المرأة بتركيا بين عامي 2002-2020"، أن 474 سيدة قتلن في عام 2019، و27 في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، و22 في فبراير/شباط الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.