ليبيا .. الجيش يقصف تجمعات تركية في مطار معيتيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قصف الجيش الليبي، اليوم الأحد، تجمعات تركية بمطار معيتيقة، الواقع تحت سيطرة الجنود والمستشارين الأتراك.



يأتي ذلك فيما سيطر الجيش، على مواقع جديدة في محور طريق المطار بعد إجبار المليشيات المهاجمة على التقهقر وخسارة مواقعها.

Advertisements

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مراسله، إن مليشيا المرتزقة التشادييين، التابعة لأسامة الجويلي، حاولت استعادة السيطرة على منطقة العزيزية، لكن مدفعية الكتيبة 166 أحبطت المحاولة وأحرقت عددا من الآليات المهاجمة أثناء محاولة التقدم من محور الهيرة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة تتكرر بين الحين والآخر في أغلب محاور جنوبي العاصمة، باستثناء المحاور القريبة من مركز العاصمة حيث بلغت المعارك ذروتها وصولا لاستخدام المدافع الثقيلة والطيران.

وفي ذات السياق، قال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات أجدابيا، التابعة للجيش الليبي، إن القوات المسلحة قصفت تجمعا للأفراد والآليات بقاعدة معيتيقة الجوية الواقعة تحت سيطرة الجنود والمستشارين الأتراك.

وأضاف الصابر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الاستهداف تم بعد عملية رصد مسبقة لأماكن تواجد مدافع الهاوزر التي تقصف الأحياء المدنية من قبل المليشيات بالإضافة لغرف تحكم بالطيران المسير ورادارات يستخدمها الأتراك في أعمالهم العسكرية ضد الشعب الليبي، مؤكدا أن العملية تمت بنجاح.