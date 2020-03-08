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تعليق الرحلات الإيرانية إلى أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) أمس، تعليق تشغيل جميع الرحلات الجوية إلى أوروبا حتى إشعار آخر. ووفقا لوكالة «فارس» الإيرانية فإن القرار يأتي «بعدما فرض الجانب الأوروبي قيودا لأسباب غير معلومة على جميع رحلات الشركة». وأوضح مسؤولو الشركة أنه يتم إجراء مفاوضات لمعالجة التعليق واستئناف تسيير الرحلات للدول الأوروبية.



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