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العراق يغلق 5 منافذ أمام الإيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أمس غلق خمسة منافذ برية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران.

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ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن المنافذ هي الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية ومندلي، وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان، أنه «تمت المباشرة بغلق المنافذ اعتبارا من أمس، ولغاية الخامس عشر من الشهر الحالي، تنفيذا لأمر اللجنة المرقمة 64 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء».

وفيما يخص المسافرين العراقيين، أوضحت الهيئة أنه «سيتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد الخامس عشر من مارس الحالي، وسيسمح بدخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا».

وكانت السلطات العراقية قررت الجمعة إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعا للعودة منها.