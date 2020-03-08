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هذا ما فعلته طيران الإمارات بسبب كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت شركة طيران الإمارات أنها تُخضع جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة.

وأوضحت الشركة أنها في المتوسط، تخضع مئتين وثمانٍ وأربعين طائرة لعملية التنظيف والتعقيم الشاملة في غضون 24 ساعة.

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وأعلنت طيران الإمارات أنه إذا قامت طائرة ما بنقل حالة مشتبه بها أو حالة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، فحينها تقوم بعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين ست وثماني ساعات تتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة.

إضافة إلى ذلك، وفرت طيران الإمارات لعملائها مزيداً من الخيارات والمرونة لتعديل مواعيد سفرهم من دون تحمل رسوم تغيير وإعادة إصدار التذاكر.

وتسري سياسة السماح هذه على التذاكر الصادرة من السابع من مارس ولغاية نهاية الشهر.

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