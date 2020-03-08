"60عامًا.. ألماني الجنسية.. رفض الذهاب لمستشفي العزل".. معلومات عن أول وفاة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في مصر، لشخص من الجنسية الألمانية.

وقال المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن المواطن الألماني الذي بلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأشار إلى أنه توجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء الجمعة، لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت نتائجها السبت لتؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم وضعه في الرعاية المركزة، نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، موضحا أنه رفض أن يتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي الأحد.

وأشار مجاهد إلى أنه "على الفور، قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى".

وتابع: "تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات"، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.

وجاءت أهم المعلومات عن الحالة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، حسبما نشر موقع "الوطن"في بيان منذ قليل.

1-مواطن ألماني الجنسية.

2-يبلغ من العمر 60 عامًا.

3- ظهرت عليه أعراض مرضية، تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة.

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4- ظهرت الأعراض عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

5 - توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية.

6 - تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة، والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.

7 - تم وضعه في الرعاية المركزة، نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد.

8 - رفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص.

9- ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

10- تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمداد وزارة الصحة بالمعلومات، حيث أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في مصر، لشخص من الجنسية الألمانية.



وقال المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن المواطن الألماني الذي بلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.