على متنها 160 شخصا.. تفاصيل حجز باخرتين في الأقصر للاشتباه بمخالطة طاقمَيها لسائحة مصابة بكورونا

بعد اكتشاف وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، كشف مصدر في وزارة الصحة والسكان عن حجر باخرتين في مرسى البغدادي في محافظة الأقصر، إلى جانب الباخرة الأولى “Sara A”، وذلك للاشتباه في وجود مصابين بفيروس كورونا الجديد على متنها.

وأضاف المصدر لموقع ”القاهرة 24″ أن الباخرة الأولى تسمى “هابي 5” وعليها نحو 160 شخصا مخالطين لسائحة أجنبية مصابة بفيروس كورونا الجديد وعادت لبلادها، فيما تم أخذ 10 عينات تحليل عشوائية من الباخرة الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن النتائج من المقرر ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل إجراءات وقائية كاملة تنفذها إدارة مكافحة العدوى والطب الوقائي للتأكد من عدم نقل العدوى إلى آخرين في حال وجود مصابين بفيروس كورونا الجديد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، على لسان الوزيرة هالة زايد، عن إصابة 34 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وجار اتخاذ إجراءات عزلهم بمستشفى النجيلة في مرسى مطروح، واتخاذ التدابير اللازمة.

وقالت الوزارة فى مؤتمر صحفى للدكتورة هالة زايد، جاءنا تقارير من دول أجنبية بإصابة حالات لديها عائدة من مصر، وفي اليوم الأخير في رحلة الحضانة للمخالطين.

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وأعلنت السلطات، أمس السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على متن باخرة في نهر النيل، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة نفسها.

وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة المصرية، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن السلطات تابعت الحالة الصحية لـ14 راكبا خالطوا في الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي تبينت إصابتها بالفيروس عقب العودة إلى بلادها.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن السائحة هي الحالة الأساسية المسببة للعدوى لدى الحالات التي تم اكتشافها (index case)، وهذا الأمر دفع وزارة الصحة والسكان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وأجريت لهم الفحوص اللازمة.