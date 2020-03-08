انتشرت صورة منسوبة لخبر على تطبيق "​الخليج 365​" الالكتروني، تتحدث عن إصابة أحد موظفي مطعم "roadster"، ب​الحازمية​، بفايروس ​الكورونا​، ولذلك يهم إدارة الموقع أن تؤكد أن هذا الخبر عار من ​الصحة​، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة الى أن مطلقي الشائعات، تعمّدوا وضع شعار "النشرة" على الخبر لمنحه المصداقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لا صحّة لخبر إصابة أحد موظفي مطعم Roadster بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.