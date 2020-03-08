كوبيتش: خطاب دياب يفتح الطريق للخروج من الأزمة

اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أن "الخطاب الصريح لرئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق، يفتح الطريق للخروج من الأزمة".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، شجع المنسق كوبيتش "الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم، بعد تعليق سداد سندات اليورو في 9 آذار، الذي تمليه الحالة الحرجة للبلاد".
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