كوبيتش: خطاب دياب يفتح الطريق للخروج من الأزمة

اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، أن "الخطاب الصريح لرئيس الوزراء ​حسان دياب​ حول فشل النموذج الاقتصادي السابق، يفتح الطريق للخروج من ​الأزمة​".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، شجع المنسق كوبيتش "الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم، بعد تعليق سداد سندات ​اليورو​ في 9 آذار، الذي تمليه الحالة الحرجة للبلاد".