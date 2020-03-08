لفت الآباء اليسوعيون إلى أنّه "تم إعلان إصابة الأب أليكس باسيلي بفيروس "كوفي 19" (كورونا)، وهو حاليًّا في "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي".
وأوضحوا في بيان، أنّ "كإجراء إحترازي، سيكون "اليسوعيون" في مقر الإقامة في بيروت معزولين لمدّة أسبوعين"، لافتين إلى "أنّنا نفضّل عدم ذهاب المواطنين إلى هناك في الوقت الحالي".
من جهته أعلن الأب اليسوعي روني الجميّل ان اثنين من الآباء اليسوعيين من سكن مونو يحملان فيروس "كورونا" Covid-19، داعيا الأصدقاء الذين زاروا السكن في الأيام الماضية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أبوين يسوعيين من سكن مونو بالكورونا والآباء يعزلون أنفسهم لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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