إصابة أبوين يسوعيين من سكن مونو بالكورونا والآباء يعزلون أنفسهم لأسبوعين

لفت الآباء اليسوعيون إلى أنّه "تم إعلان إصابة الأب أليكس باسيلي بفيروس "كوفي 19" (​كورونا​)، وهو حاليًّا في "مستشفى ​بيروت​ الحكومي الجامعي".

وأوضحوا في بيان، أنّ "كإجراء إحترازي، سيكون "اليسوعيون" في مقر الإقامة في بيروت معزولين لمدّة أسبوعين"، لافتين إلى "أنّنا نفضّل عدم ذهاب المواطنين إلى هناك في الوقت الحالي".

من جهته أعلن الأب اليسوعي روني الجميّل ان اثنين من الآباء اليسوعيين من سكن مونو يحملان فيروس "كورونا" Covid-19، داعيا الأصدقاء الذين زاروا السكن في الأيام الماضية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.