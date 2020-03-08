سلطات إيطاليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا الى 366 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 133 حالة وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ في أراضي ​إيطاليا​ في غضون الساعات الـ24 الماضية​​​​​​، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 366 حالة، وبلغ عدد المصابين 7375 بزيادة 1492 اصابة عن السبت. وطلبت السلطات الإيطالية 22 مليون كمامة طبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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