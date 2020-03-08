مسؤول ألماني: تأمين حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية باليونان هو أولوية

أكد ممثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل،نوربرت بارتله، للجمعية الألمانية ​اليونان​ية، أن مسألة تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان، تعد "أولوية رقم واحد".

وأشار بارتله إلى أن "ذلك يعد هدفا أعلى لجميع الإجراءات، فقط إذا تسنى لنا تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي سيكون لدينا ضمان بأن عام 2015 لن يتكرر"، مؤكدا أن ذلك يعد مسألة وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه "إذا لم يستطع ​الاتحاد الأوروبي​ التعامل مع هذا الوضع الحرج، سيكون هناك خطر تبدد الثقة في قدرتنا على حماية الحدود الخارجية الأوروبية.. إذا لم ينجح ذلك، سيتم إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي مجددا، ومن ثم قد يخفق نظام شنغن بشكل نهائي".