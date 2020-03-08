سلطات الصين: لأول مرة لم يتم اكتشاف فيروس كورونا في الصين خارج هوبي

أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الصحية الحكومية في الصين مي فنغ، أنه للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يتم اكتشاف أية إصابات جديدة في أنحاء البلاد ما عدا مقاطعة هوبي.
وأشار فنغ إلى أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين، بما في ذلك 41 حالة في مقاطعة هوبي، و3 حالات قادمة من خارج البلاد (تم تسجيل إصابتين في بكين، وواحدة في مقاطعة قانشو)، لافتاً إلى أنه "لأول مرة لم يتم تسجيل إصابات داخل الصين، خارج حدود مقاطعة هوبي. خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 3 إصابات قادمة من خارج البلاد، والباقي في هوبي".
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