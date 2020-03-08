نتانياهو يبحث مع بينس ويتقدم بمبادرة دولية للتعامل بشأن الفيروس

أجرى رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، لبحث تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة ​فيروس كورونا​.

وأفاد المكتب الإعلامي لنتانياهو في بيان، بأن الجانبين اتفقا على "إجراء محادثات لاحقة بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع فيروس كورونا وبين الطاقم الأميركي" بمشاركة المنسقة المختصة بهذا الشأن في ​البيت الأبيض​، ديبرا بيركس، موضحاً أنه "سيتم إجراء تلك المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس"، كما سيجري "بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية".

وكان قد أكد ​نتنياهو​، في وقت سابق رصد ارتفاع في وتيرة الإصابات بالنوع الجديد لفيروس كورونا في إسرائيل، معلنا أنه تقدم بمبادرة لإجراء مؤتمر هاتفي دولي لبحث سبل حل الأزمة.