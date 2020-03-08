نتانياهو يبحث مع بينس ويتقدم بمبادرة دولية للتعامل بشأن الفيروس

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، لبحث تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة فيروس كورونا.
وأفاد المكتب الإعلامي لنتانياهو في بيان، بأن الجانبين اتفقا على "إجراء محادثات لاحقة بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع فيروس كورونا وبين الطاقم الأميركي" بمشاركة المنسقة المختصة بهذا الشأن في البيت الأبيض، ديبرا بيركس، موضحاً أنه "سيتم إجراء تلك المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس"، كما سيجري "بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية".
وكان قد أكد نتنياهو، في وقت سابق رصد ارتفاع في وتيرة الإصابات بالنوع الجديد لفيروس كورونا في إسرائيل، معلنا أنه تقدم بمبادرة لإجراء مؤتمر هاتفي دولي لبحث سبل حل الأزمة.
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