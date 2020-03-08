تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في محافظة ذي قار العراقية

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بـ"تسجيل أوّل حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قضاء الشطرة شمال ​الناصرية​ مركز محافظة ​ذي قار​"، موضحةً أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة لمتابعة حالة المصاب". وكان قد أعلن المتحدث الرسمي ل‍وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في بيان منذ بعض الوقت، أنّ "وزارة الصحة والبيئة تؤكّد وفاة حالتين أخريَين لمصابين بفيروس "كورونا"، أحدهما في ميسان والثاني في بابل".

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