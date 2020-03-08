الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1126 والقتلى لـ19

أعلنت وزارة الصة الفرنسية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1126 حالة إصابة وارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 19 في فرنسا.
وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 107 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر منهم 3648، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
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