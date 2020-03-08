الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1126 والقتلى لـ19

أعلنت وزارة الصة الفرنسية عن ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 1126 حالة إصابة وارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 19 في ​فرنسا​.

وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 107 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر منهم 3648، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.