مساعد وزير الطرق الإيراني: تدشين 6 مستشفيات و8 أخرى قيد التدشين في البلاد

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد جعفر علي زادة، أنّه "تمّ خلال العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار الحالي) تدشين 6 مستشفيات في البلاد بإجمالي 1151 سريرًا، وهي في مدن بروجن وبهشهر وباوة وزرند وسراوان وتالش".
وأوضح في تصريح، أنّ "المستشفيات الّتي هي الآن قيد الاكتمال وسيتمّ تدشنها حتّى نهاية العام الحالي، هي 8 مستشفيات بإجمالي 1377 سريرًا، وهي في مدن سقز ولنكرود و"شهيد رجائي" في كجساران وتكاب وتويسركان وجهرم و"15 خرداد" التعليمي في مهدي شهر والمستشفى التعليمي في تربت حيدرية".
وذكر علي زادة أنّ "المستشفيات الستة الّتي تمّ تدشينها والثمانية قيد التدشين، قد تمّ البدء ببنائها خلال العام الماضي".
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