سلطات هولندا سجلت حالتي وفاة وأكثر من 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، "ارتفاع العدد المؤكّد لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 265 حالة من أصل 188 حالة أمس السبت".
وأفادت بـ"وفاة شخصين آخرين من المصابين بـ"كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جرّاء الفيروس الّذي يواصل انتشاره في أوروبا، إلى 3 وفيات".
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الّذي ظهر لأول مرّة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا. وفي حين كانت أغلب الحالات مسجّلة في الصين حتّى منتصف الشهر الماضي، فإنّ الفيروس انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، نحو 6 آلاف إصابة في كلّ من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أُخرى.
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