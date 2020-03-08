البابا فرنسيس أقام صلاة التبشير للمرة الأولى عبر الفيديو متعاطفا مع مصابي كورونا

أكّد ​البابا فرنسيس​ في صلاة التبشير الّتي أقامها للمرّة الأولى عبر الفيديو من مكتبة ​الكرسي الرسولي​، "تعاطفه مع المصابين بفيروس "كورونا" المستجد ومن يعتنون بهم".وأقرّ بأنّ "تلاوة الصلاة من بعيد أمر غريب بعض الشيء، لكن أنا أنتم، وأنا قريب منكم"، قبل أن يطل من نافذته المشرفة على ساحة القديس بطرس ويحيّي المصلّين الّذين توزّعوا في صفوف متباعدة لمتابعة الصلاة عبر شاشات في المكان.

ولفت بعد صلاة التبشير إلى "أنّني قريب بالصلاة من المتألمين بسبب وباء فيروس "كورونا" ومن كل من يعتنون بهم"، مشيرًا إلى "أنّني أنضم إلى أخوتي الأساقفة في تشجيع المؤمنين على عيش هذه اللحظة الصعبة بقوّة الإيمان ويقين الرجاء وحماسة المحبّة. فليساعدنا زمن ​الصوم​ على منح معنى إنجيلي للحظة التجربة هذه أيضًا".

وهي المرّة الأولى الّتي يغادر فيها البابا بيت القديسة مرتا مقر سكنه، والواقع على بعد أمتار قليلة من كاتدرائية القديس بطرس، منذ 26 شباط الماضي.