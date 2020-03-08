سلطات نيويورك: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 105

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​، ​أندرو كومو​ عن ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في الولاية إلى 105 ​حالات​ إصابة، لافتاً خلال ​مؤتمر صحفي​ إلى وجود 82 حالة في مقاطعة ويستتشستر، وهي إحدى ضواحي مدينة نيويورك.

تجدر الإشارة إلى أن كومو كان قد أعلن يوم السبت، ​حالة الطوارئ​ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 107 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر منهم 3648، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.