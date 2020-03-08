سلطات نيويورك: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 105

أعلن حاكم ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، أندرو كومو عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولاية إلى 105 حالات إصابة، لافتاً خلال مؤتمر صحفي إلى وجود 82 حالة في مقاطعة ويستتشستر، وهي إحدى ضواحي مدينة نيويورك.
تجدر الإشارة إلى أن كومو كان قد أعلن يوم السبت، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 107 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر منهم 3648، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
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