الصحة المصرية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن ألماني

أعلنت ​وزارة الصحة​ المصرية عن تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في مصر لشخص ألماني الجنسية. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن "المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى ​الغردقة​، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 آذار الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 آذار، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 آذار".

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