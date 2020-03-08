إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في سويسرا إلى 2 والإصابات إلى 281

أعلنت سلطات الصحة الوطنية في ​سويسرا​، "ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا المستجد إلى 2، وذلك بعد وفاة مصاب في مستشفى في ليستال في بازل"، مقدّرةً "عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس الجديد إلى 281".

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