دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters موسكو تهدد بسجن من لا يعزلون أنفسهم بسبب فيروس كورونا

موسكو (رويترز) - هددت سلطات مدينة موسكو يوم الأحد بسجن من لا يعزلون أنفسهم في المنزل لمدة أسبوعين بعد زيارة دول تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا وقد تصل فترة العقوبة إلى خمس سنوات.

وكانت حكومة المدينة قد أعلنت حالة التأهب القصوى وفرضت إجراءات إضافية يوم الخميس لمنع انتشار المرض في العاصمة الروسية.

وقال مجلس مدينة موسكو إنه ينبغي على العائدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، ممن تظهر عليهم أعراض تشير إلى احتمال إصابتهم بفيروس كورونا، عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما.

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وقالت إدارة الرعاية الصحية في موسكو يوم الأحد إن من يتجاهلون ذلك يجازفون بفرض عقوبات صارمة عليهم تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضافت أن السلطات ستتحقق من العزل الذاتي باستخدام كاميرات تعمل بنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وذكرت الإدارة أن من الممكن للسكان الذين يعزلون أنفسهم في المنزل اصطحاب كلابهم في نزهة سير ولكن فقط عندما يكون عدد المارة في الشارع عند الحد الأدنى ويتعين عليهم ارتداء كمامات.

وسجلت روسيا إلى الآن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)