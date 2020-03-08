بالصور.. 8 بوابات لربط طريق مدخل جامعة الملك سلمان بالطرق الرئيسية في الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال مدير مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء، المهندس ممدوح المحمدي، إن أعمال ازدواج طريق مدخل جامعة الملك سلمان جارية حاليًا، بطول كيلو متر، على أن يتضمن الطريق 8 بوابات، تربطه بالطرق الرئيسية في مدينة طور سيناء، ومنها طريق الخدمة والطريق الرئيسي طور سيناء / شرم الشيخ.

وكان رئيس مدينة طور سيناء أحمد عبد العظيم تابع اليوم الأحد مشروعات تطوير الكورنيش وممشى أهل مصر ورصف وازدواج طريق مدخل جامعة الملك سلمان وشارع النادي وقرية الوادي.

وأكد مدير مديرية الطرق أنه جارى تطوير الطرق الداخلية بمدينة الطور بتكلفة 30 مليون جنيه، ومنها ازدواج طريق حي النادي، وطريق جامعة الملك سلمان، وربط بعض الأحياء ببعضها، مثل ربط حي النصر الجديد بطريق الخدمة، وربط حي الفيروز بطريق مدخل المدينة، وربط طريق منطقة ابني بيتك بطريق الوادي. ​