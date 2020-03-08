رسميا.. وزير الاتصالات يقبل استقالة رئيس البريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان اليوم الأحد، إن الوزير عمرو طلعت، وافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد من منصبه، اليوم.

وذكر البيان أن الصغير أبدى رغبته فى أن يسلك مجال جديد في حياته العملية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير صباح اليوم لعصام الصغير فى مكتبه بالقرية الذكية.

ووجه طلعت الشكر له على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، بحسب ما ذكره البيان.

ومن ناحية أخرى اجتمع طلعت مع قيادات الهيئة القومية للبريد فى حضور عصام الصغير؛ وخلال الاجتماع أكد طلعت على تقديره للدور الهام للهيئة القومية للبريد فى الاقتصاد المصرى وحياة المصريين وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا الى أن الهيئة تعد واحدة من المؤسسات العريقة فى مصر.

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كما أثنى على ما حققه البريد خلال الفترة التى اضطلع بها الصغير برئاسة الهيئة القومية للبريد على مدار 5 سنوات.

و شهدت هذه الفترة عمليات تطوير للهيئة ووضعها قلب منظومة مصر الرقمية لتصبح العمود الفقرى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ بالإضافة الى تطوير أكثر من 1600 مكتب للبريد فى مختلف أنحاء الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، وكذلك تطوير أداء العاملين بها.

وأكد طلعت على أن الهيئة القومية للبريد مستمرة فى القيام بدورها كمنفذ للخدمات الحكومية الرقمية ومقصد رئيسى للمواطن المصرى للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية و استحقاقاته المالية من الحكومة.

وفي ختام الاجتماع؛ أهدى الصغير للوزير كتاب بعنوان "من الماضى الى الحاضر" والذى يحتوى على إنجازات الهيئة القومية للبريد خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠.