مصرع طالبة سقط عليها جدار منزل أثناء هدمه في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طالبة جامعية مصرعها، اليوم الأحد، في انهيار جزئي لجدار منزل يجرى هدمه، أثناء مرورها أمامه في مدينة الواسطى شمالي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بوصول "إيمان. ن. ع" طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية، مقيمة بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى، إلى المستشفى المركزي، مصابة بجروح وكسور متفرقة، لفظت أنفاسها إثرها فور دخولها المستشفى.

تبين من التحريات الأولية وأقوال الشهود أن جدار منزل يجرى هدمه سقط عليها أثناء مرورها أمامه.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بضبط صاحب العقار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.