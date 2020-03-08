الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 19 والمصابين إلى 1126 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد،

إلى 1126 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19.

وكان مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، قد قال يوم السبت إن 16 شخصًا توفوا بسبب الفيروس.