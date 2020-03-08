إيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يومواحد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن عدد المتوفينجراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة.
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