إيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم

واحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين

جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة.