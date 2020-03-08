ما حقيقة وجود كورونا في مكتب رئيس الحكومة العراقية؟

نفى مكتب رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أنباء تحدثت عن سفر موظفين في المكتب إلى خارج البلاد وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر المكتب في بيان، أن "بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبرًا عن إجراءات الوقاية المتبعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهي أخبار غير صحيحة".
وأضاف المكتب: "ننفي نفيًا قاطعًا، ما ورد في الخبرمن معلومات، كما أن أي من موظفي المكتب المشار إليهم في الخبر، لم يكونوا في إجازة خارج البلاد.
وتابع البيان: نرجو من وسائل الإعلام توخي الدقة في النشر خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التعاون لدفع الأذى عن جميع العراقيين".
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