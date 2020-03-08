المنظمة العربية توقع اتفاقية تعاون مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين



وقع الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومعالي الدكتور أحمد البراك، رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، اتفاقية تعاون وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة يوم 8 مارس 2020. تعاون وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة يوم 8 مارس 2020.

وتأتي اتفاقية التعاون في إطار الرغبة المشتركة للطرفين في بناء أسس للتعاون العلمي وبصفة خاصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، والتعاون في عقد المؤتمرات، والملتقيات العلمية، وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

للطرفين في بناء أسس للتعاون العلمي وبصفة خاصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، والتعاون في عقد المؤتمرات، والملتقيات العلمية، وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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